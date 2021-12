Messico | si schianta camion carico di migranti | 53 morti e più di 100 feriti

Advertising

Leggi Anche, autobus di pellegrini sisu edificio: 19 morti I messaggi - 'Sono profondamente rammaricato per la tragedia nello Stato del Chiapas, esprimo la mia solidarietà alle ...... Stato del sud del. Altre 105 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Si tratta di migranti che stavano cercando di raggiungere gli Stati Uniti.Il mezzo si è rovesciato in una curva stretta e ha colpito un ponte pedonale vicino allo stato del Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. I funzionari locali hanno affermato che la maggior parte delle persone a b ...Una notizia (tragica) di cronaca, che ci ricorda l’odissea dei migranti sudamericani; manovre diplomatiche di e attorno a Pechino; aggiustamenti militari americani in Medio Oriente; la politica cinese ...