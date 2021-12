L’ultimo delirio dei No vax: «Solo lo sperma dei non vaccinati è puro, presto varrà oro» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci ricordiamo la «pubblicità progresso» contro l’Aids? Si! Quella dove le persone malate venivano evidenziate di viola con lo slogan «Aids: se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide». Sta accadendo qualcosa di simile, ma cambiano i protagonisti: i malati diventano i vaccinati, la malattia il vaccino. In alcune chat No vax e negazioniste della Covid sono comparsi messaggi di carattere strettamente sessuale, dove le donne dichiarano di aver timore di avere rapporti intimi con i vaccinati. Scrive Michelle in un commento Telegram nelle chat RadioGreg.info e No green pass Italia: «Sto cercando una informazione. Chiedo di evitare battute stupide e di rispondere con serietà Solo se avete sentito qualche informazione attendibile. Il mio compagno si è dovuto iniettare queste sostanze per poter lavorare (io no). Da quel giorno, per ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci ricordiamo la «pubblicità progresso» contro l’Aids? Si! Quella dove le persone malate venivano evidenziate di viola con lo slogan «Aids: se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide». Sta accadendo qualcosa di simile, ma cambiano i protagonisti: i malati diventano i, la malattia il vaccino. In alcune chat No vax e negazioniste della Covid sono comparsi messaggi di carattere strettamente sessuale, dove le donne dichiarano di aver timore di avere rapporti intimi con i. Scrive Michelle in un commento Telegram nelle chat RadioGreg.info e No green pass Italia: «Sto cercando una informazione. Chiedo di evitare battute stupide e di rispondere con serietàse avete sentito qualche informazione attendibile. Il mio compagno si è dovuto iniettare queste sostanze per poter lavorare (io no). Da quel giorno, per ...

Onda_CalabraIII : @bambataro @Dottor_Strowman Per me possono gli argomenti possono anche essere banali, l'importante è che le barre n… - ParliamoDiNews : l’ultimo delirio del filosofo giorgio agamben: ` i no vax come i non ariani per le leggi del ’38..` - Cronache… - _DAGOSPIA_ : L’ULTIMO DELIRIO DEL FILOSOFO GIORGIO AGAMBEN: ' I NO VAX COME I NON ARIANI PER LE LEGGI DEL ’38..'… - trynotoworry : @martieaka così giusto per dare l’ultimo tocco da psicopatiche in delirio - arrigocabai : @annapicone1 @Carlo10091900 @intuslegens No, non faccio finta, non capisco proprio di che prove sta parlando… che f… -

