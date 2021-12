LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: si lotta a centro scacchiera (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 15:12 Per il norvegese finora tutto appare sotto controllo. Resta da capire se accetterà la semplice patta oppure vorrà un controgioco per porre fine subito alla contesa (per subito intendiamo oggi, venerdì, il che potrebbe voler anche dire un subito lungo quattro ore ulteriori…) 15:09 Scocca l’ora per le prossime 20 mosse di Carlsen. 15:07 20. d4. Il centro diventa più che mai tema di lotta. 15:06 19… d5. 15:05 18… Cxg4 19. hxg4. Nepomniachtchi ha un’ora e 22 minuti, anche se non possiamo certo definire l’ora e 3 di Carlsen “problema di tempo” reale. 15:04 Anche se sono tante le mosse che darebbero posizione non problematica a Carlsen, ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:12 Per il norvegese finora tutto appare sotto controllo. Resta da capire se accetterà la semplice patta oppure vorrà un controgioco per porre fine subito alla contesa (per subito intendiamo oggi, venerdì, il che potrebbe voler anche dire un subito lungo quattro ore ulteriori…) 15:09 Scocca l’ora per le prossime 20 mosse di. 15:07 20. d4. Ildiventa più che mai tema di. 15:06 19… d5. 15:05 18… Cxg4 19. hxg4.ha un’ora e 22 minuti, anche se non possiamo certo definire l’ora e 3 di“problema di tempo” reale. 15:04 Anche se sono tante le mosse che darebbero posizione non problematica a, ...

