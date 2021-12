L'anno dei Game changer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Valerio Lundini Valerio Lundini.jpgdi Pietro Minto Non succede spesso che un comico diventi un fenomeno di massa, perlopiù intergenerazionale, in così poco tempo. O meglio, è raro che succeda con quelli divertenti. A Valerio Lundini è capitato. Nel giro di poco più di un anno, e che anno, il 35enne romano è passato da un seguito di culto costruito online e in qualche comparsata televisiva al fenomeno di Una pezza di Lundini, il programma di Rai2 che ha probabilmente colonizzato i vostri feed. Lundini ha raccontato spesso di aver lavorato allo show pensando che l’avrebbero visto in quattro cani: tarda serata, comicità nonsense, una band d’accompagnamento che si chiama I Vazzanikki… E invece, complice la viralità delle sue interviste, la diffusione di clip su Instagram e WhatsApp, ma anche le reaction su Twitch e TikTok, la Pezza ha trionfato: un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Valerio Lundini Valerio Lundini.jpgdi Pietro Minto Non succede spesso che un comico diventi un fenomeno di massa, perlopiù intergenerazionale, in così poco tempo. O meglio, è raro che succeda con quelli divertenti. A Valerio Lundini è capitato. Nel giro di poco più di un, e che, il 35enne romano è passato da un seguito di culto costruito online e in qualche comparsata televisiva al fenomeno di Una pezza di Lundini, il programma di Rai2 che ha probabilmente colonizzato i vostri feed. Lundini ha raccontato spesso di aver lavorato allo show pensando che l’avrebbero visto in quattro cani: tarda serata, comicità nonsense, una band d’accompagnamento che si chiama I Vazzanikki… E invece, complice la viralità delle sue interviste, la diffusione di clip su Instagram e WhatsApp, ma anche le reaction su Twitch e TikTok, la Pezza ha trionfato: un ...

