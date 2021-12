Il Kenya nella trappola del debito cinese. Ma c’è chi va in soccorso (Di venerdì 10 dicembre 2021) Qualcuno a Nairobi, capitale del Kenya, avrà passato un brutto quarto d’ora. E pensare che doveva essere solo un prestito, per quanto sostanzioso, concesso per la realizzazione di infrastrutture strategiche nel Paese africano, ex colonia inglese. E invece no, tra Cina e Africa il canovaccio si ripete, a tre settimane dal caso, in odore di esproprio, dell’Uganda, raccontato da Formiche.net. Stavolta a finire incastrato nei meccanismi dei prestiti cinesi, vere e proprie trappole pronte a scattare alla prima avvisaglia di insolvenza, è uno degli Stati più avanzati del Continente, infilato pochi anni fa da Pechino nello scacchiere della Via della Seta cinese. Non può stupire dunque che il governo di Nairobi abbia chiesto negli anni scorsi un maxi-prestito alla Exim Bank (la banca cinese che si occupa di finanziare i Paesi in via di ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Qualcuno a Nairobi, capitale del, avrà passato un brutto quarto d’ora. E pensare che doveva essere solo un prestito, per quanto sostanzioso, concesso per la realizzazione di infrastrutture strategiche nel Paese africano, ex colonia inglese. E invece no, tra Cina e Africa il canovaccio si ripete, a tre settimane dal caso, in odore di esproprio, dell’Uganda, raccontato da Formiche.net. Stavolta a finire incastrato nei meccanismi dei prestiti cinesi, vere e proprie trappole pronte a scattare alla prima avvisaglia di insolvenza, è uno degli Stati più avanzati del Continente, infilato pochi anni fa da Pechino nello scacchiere della Via della Seta. Non può stupire dunque che il governo di Nairobi abbia chiesto negli anni scorsi un maxi-prestito alla Exim Bank (la bancache si occupa di finanziare i Paesi in via di ...

