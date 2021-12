I trenta giovani alfieri di Mattarella: è sbagliato chiamarli studenti, la scuola non c’entra (Di venerdì 10 dicembre 2021) di Ilaria Muggianu Scano alfieri per la scuola ma non grazie alla scuola: questa l’antifrastica realtà dei 28 giovani studenti recentemente insigniti del titolo di “alfiere della Repubblica” dal Presidente, Sergio Mattarella. Sono trenta gli attestati d’onore (due ad azioni filantropiche collettive), ma probabilmente non è del tutto corretto significare la “meglio gioventù” con la vaga definizione, a largo spettro, di “studenti”. “Ai giovani che si sono distinti per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network anche durante la difficile gestione della socialità determinata dalla pandemia”, proclama la laurea d’esemplarità prevista dalla Repubblica italiana. La stampa si è recentemente sdilinquita nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) di Ilaria Muggianu Scanoper lama non grazie alla: questa l’antifrastica realtà dei 28recentemente insigniti del titolo di “alfiere della Repubblica” dal Presidente, Sergio. Sonogli attestati d’onore (due ad azioni filantropiche collettive), ma probabilmente non è del tutto corretto significare la “meglio gioventù” con la vaga definizione, a largo spettro, di “”. “Aiche si sono distinti per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network anche durante la difficile gestione della socialità determinata dalla pandemia”, proclama la laurea d’esemplarità prevista dalla Repubblica italiana. La stampa si è recentemente sdilinquita nel ...

Advertising

ParliamoDiNews : I trenta giovani alfieri di Mattarella: è sbagliato chiamarli studenti, la scuola non c`entra - Il Fatto Quotidiano… - CamFerrari25 : @ruskyfede non lo si vede da una partita, se li mettessi a fare trenta partite di fila non riuscirebbero a giocare… - DipRoss : Mandiamoglielo a #Calenda??#ObamagelataioPrimolavoro Legga”SUMMER OPPORTUNITY PROJECT”sul primo lavoro per giovani,… -