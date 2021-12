I porti di Trapani e Palermo mettono a terra 800 milioni di investimenti in 4 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il mare della Sicilia Nord occidentale diventa la porta legale italiana dei collegamenti da e per l'Africa. Il sistema portuale siciliano ha ufficializzato oggi il nuovo ruolo grazie allo sblocco e al completamento di lavori che erano bloccati da anni. Il progetto ha permesso allo scalo marittimo di Trapani, ma anche alla città, di realizzare un nuovo waterfront ridisegnando il suo affaccio a mare, di completare il terminal per l’accosto dei fast ferries e degli aliscafi, di riqualificare il nuovo terminal crociere, di attuare lavori di dragaggio di fondali (per un valore di 67,7 milioni di euro) che non erano oggetto da secoli di un intervento di questo tipo, e di presentare il progetto scaturito da un concorso di idee per la nuova base per la nautica da diporto. I lavori di Trapani rappresentano l'inizio di un ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il mare della Sicilia Nord occidentale diventa la porta legale italiana dei collegamenti da e per l'Africa. Il sistema portuale siciliano ha ufficializzato oggi il nuovo ruolo grazie allo sblocco e al completamento di lavori che erano bloccati da. Il progetto ha permesso allo scalo marittimo di, ma anche alla città, di realizzare un nuovo waterfront ridisegnando il suo affaccio a mare, di completare il terminal per l’accosto dei fast ferries e degli aliscafi, di riqualificare il nuovo terminal crociere, di attuare lavori di dragaggio di fondali (per un valore di 67,7di euro) che non erano oggetto da secoli di un intervento di questo tipo, e di presentare il progetto scaturito da un concorso di idee per la nuova base per la nautica da diporto. I lavori dirappresentano l'inizio di un ...

