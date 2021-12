Giorgia Meloni ignora le donne: ad Atreju invitati 123 uomini su 16 donne (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nei giorni passati è successo qualcosa rimasto ignorato da tutti, in particolare dai giornali, che pure sulla manifestazione hanno scritto. “Atreju. Il Natale dei conservatori” è appunto la kermesse di Giorgia Meloni, che si concluderà domenica prossima. Bancarelle con cose da comprare e da mangiare ma soprattutto un ampio palco dove la leader di destra ha invitato politici e giornalisti, da Letta a Conte, da Giorgetti a Luigi di Maio. Nessuno però si è reso conto di un dato sconcertante, eppure bastava buttare un occhio al programma per capirlo. Alla manifestazione i relatori o moderatori erano praticamente tutti uomini. Circa 123 su 16 donne. La cosa ancora più sconcertante è che c’erano più della metà dei panel interamente al maschile (negli altri comunque una donna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nei giorni passati è successo qualcosa rimastoto da tutti, in particolare dai giornali, che pure sulla manifestazione hanno scritto. “. Il Natale dei conservatori” è appunto la kermesse di, che si concluderà domenica prossima. Bancarelle con cose da comprare e da mangiare ma soprattutto un ampio palco dove la leader di destra ha invitato politici e giornalisti, da Letta a Conte, da Giorgetti a Luigi di Maio. Nessuno però si è reso conto di un dato sconcertante, eppure bastava buttare un occhio al programma per capirlo. Alla manifestazione i relatori o moderatori erano praticamente tutti. Circa 123 su 16. La cosa ancora più sconcertante è che c’erano più della metà dei panel interamente al maschile (negli altri comunque una donna ...

