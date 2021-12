Gianfranco Vissani va fuori di testa dopo l’insulto | sfogo pazzesco | “Ma sta zitto | pirla!”

Leggi su specialmag

(Di venerdì 10 dicembre 2021) A Dritto e Rovescio, il famoso chef ha una reazione incredibile e inarrestabile,aver ricevuto un insulto pesante. Reazione chocdiricevuto (Mediaset Infinity)Non è sicuramente un periodo facile per tutti i lavoratori della ristorazione, che sono di nuovo in crisi e in dubbio riguardo al Natale. La situazione pandemica, infatti, non accenna a terminare e, anzi, nelle località sciistiche e di montagna si sta assaporando l’ansia di un nuovo Natale con chiusure e restrizioni. E’ di questi sentimenti che, probabilmente,ha perso il controllo, in diretta tv. Momenti tesi. Leggi anche >>> Deliriole frasi a Tagadà, la conduttrice in imbarazzo: “Ha completamente perso il lume della ragione” A ...