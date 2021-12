Gf Vip | Gaffe della Regia! Imbarazzo nella Casa!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip, sta facendo discutere qualcosa avvenuto in regia qualche ora fa. Un autore, non accorgendosi di avere il microfono aperto, ha bestemmiato. Tutto è stato udito chiaramente non solo dai concorrenti, ma anche dal pubblico a casa, che ha commentato sui social quanto accaduto. Arriveranno le scuse di Signoriniprossima diretta? Ecco tutti i dettagli su questa incresciosa vicenda! Bruttissimo errore in regia: un autore bestemmia e si sente tutto! Brutta pagina di televisione quella andata in onda poche ore fa al Gf Vip. Questa volta non c’entrano i Vipponi, ma la regia del reality. In mattinata, uno degli autori ha dimenticato il microfono aperto e ha bestemmiato in diretta TV. La cosa non è sfuggita ai telespettatori che seguono il Gf 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Il video di quanto accaduto, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. ...