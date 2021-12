Fiorentina-Salernitana | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Advertising

qn_lanazione : #FiorentinaSalernitana, Italiano: 'Serve attenzione, è una gara che può complicarsi' - Salernogranata : Verso Fiorentina-Salernitana, tutto quello che c'è da sapere sulla sfida del Franchi - sportli26181512 : Convocato Salernitana: ci sono Ribery e Simy: L'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, ha rilasciato la… - sportli26181512 : Salernitana, Colantuono: 'Così possiamo battere la Fiorentina e gestire l'emergenza': Alla vigilia della gara con l… - FiorentinaUno : Fiorentina-Salernitana, i convocati di Italiano: ancora out Castrovilli e Dragowski -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Salernitana

Tra le altre, equilibrio tra Sassuolo (2,70) e Lazio (2,55), squilibrio evidente al Franchi, con la(1,33) nettamente favorita sulla(9,25). Il Torino (2,55) prova a tornare al ...Le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani dellacontro laVincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio per presentare la sfida contro ladi domani al Franchi. Le sue parole:- "...In tv: Dazn. Fiorentina-Salernitana, segui qui la diretta sabato alle ore 15.00 FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; ...Massimiliano Allegri cerca ulteriori conferme nella trasferta in Laguna dopo le tre vittorie di fila ottenute fra campionato (Salernitana e Genoa ... hanno battuto la Fiorentina, giocano bene, sono ...