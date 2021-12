Coronavirus, morta 32enne valdostana positiva con miocardite (Di venerdì 10 dicembre 2021) È morta questa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino Elisa Chamen , la 32enne valdostana positiva al Covid con miocardite . La donna - che non era vaccinata e non aveva patologie pregresse... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 dicembre 2021) Èquesta notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino Elisa Chamen , laal Covid con. La donna - che non era vaccinata e non aveva patologie pregresse...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morta Coronavirus, morta 32enne valdostana positiva con miocardite Lo racconta un parente della donna positiva al Covid - 19 morta all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La giovane, Elisa Chamen, aveva 32 anni e un figlio piccolo. "Era nata e cresciuta in Valle ...

Torino, miocardite fulminante da Covid-19: Elisa, non vaccinata, muore a 32 anni La giovane non aveva nessuna patologia pregressa, si è spenta nella notte tra il 9 e il 10 dicembre all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era stata trasferita dal nosocomio di Aosta. Pareva ...

