Advertising

nicdemuro : Giorgetti Cingolani e Giovannini: 'stop alle auto a benzina in 13 anni' Dopo l'#acciaio, l'elettrodomestico e… - jimihendrix1980 : RT @MediasetTgcom24: Cite: dal 2035 stop alla produzione di auto con motori a combustione #Auto - MediasetTgcom24 : Cite: dal 2035 stop alla produzione di auto con motori a combustione #Auto -

Ultime Notizie dalla rete : Cite dal

Lo stop alla produzione delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040. E' quanto ...... al termine della quarta riunione dei, il Comitato interministeriale per la Transizione ... bella almeno quanto sofisticatapunto di vista tecnologico, è la best seller elettrica in nove ...Lo stop alla produzione delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040. E' quanto ...Per i furgoni entro il 2040. Stellantis: "In questa rivoluzione elettrica, l'Italia sta giocando un ruolo di primo piano" ...