Buio, ghiaccio, e temperature sotto zero: giovane coppia di Velletri si perde sul Terminillo, l'escursione diventa un incubo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Paura per una coppia dei Castelli l'altro ieri. Nel tardo pomeriggio dell'8 dicembre, subito dopo il tramonto, il Soccorso Alpino è intervenuto sul Monte Terminillo (Rieti) per recuperare una coppia di trentenni originaria di Velletri scivolata per un lungo tratto ghiacciato sul canalone centrale. L'intervento – molto complesso a causa del Buio, del ghiaccio e delle temperature diversi gradi sotto lo zero – si è concluso positivamente intorno alle ore 21:00. Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il personale sanitario del 118 giunto al Rifugio Sebastiani.

