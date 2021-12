Ascolti tv giovedì 9 dicembre: Un professore, Zelig, It – Capitolo 2 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ascolti tv giovedì 9 dicembre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 9 dicembre 2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Un professore. Su Rai 2 Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace. Su Rai 3 Tre manifesti a Ebbing. Missouri. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 It – Capitolo 2. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 9 dicembre 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 9 dicembre 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 10 dicembre 2021)tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Un. Su Rai 2 Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace. Su Rai 3 Tre manifesti a Ebbing. Missouri. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5. Su Italia 1 It –2. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 92021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021: Zelig Un Professore It Dritto e Rovescio dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 9 dicembre 2021: Zelig, Un Professore, It, Dritto e Rovescio, dati Auditel e share - gaiaasalvadorii : RT @giohabit: Gli ultimi minuti dei soliti ignoti il giovedì fanno tantissimo ascolti Perché a noi, di essere discret*, non interessa #unpr… - giohabit : Gli ultimi minuti dei soliti ignoti il giovedì fanno tantissimo ascolti Perché a noi, di essere discret*, non interessa #unprofessore - sunflower_two : Il picco di ascolti che fa amadeus tutti i giovedì sera grazie a noi ?????? #unprofessore -