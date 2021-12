Allegri “Contro il Venezia servirà una Juve ‘provincialè”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Il prossimo step è la partita di domani. Ilin casa ha segnato molto, è una squadra che gioca, è spensierata, viene da una brutta sconfitta col Verona e ora giocala, cercheranno un'impresa storica. Noi dobbiamo metterci al pari con loro come mentalità, con grande rispetto, correre e giocare. Poi le qualità tecniche vengono fuori ma bisogna avere l'approccio giusto. E' una partita a rischio grosso se non la interpreti nel giusto modo, ma i ragazzi hanno capito l'importanza della gara di domani”. Massimilianocerca ulteriori conferme nella trasferta in Laguna dopo le tre vittorie di fila ottenute fra campionato (Salernitana e Genoa) e Champions (Malmoe). “Se non fai una partita provinciale e ti metti al pari degli altri, rischi di farti male – avverte il tecnico ...

...degli uomini di Massimilianoarriva il calendario: dopo Salernitana e Genoa, sconfitte entrambe con lo stesso punteggio (2 - 0), c'è un'altra gara da non sbagliare assolutamenteil ...Sono le parole di Massimiliamoin conferenza stampa alla vigilia della partita della Juveil Venezia. Venezia - Juventus, le probabili formazioni Le parole diin conferenza ...Poi, il tecnico bianconero, su Bernardeschi e Dybala: " Bernardeschi paradossalmente gioca meglio a sinistra. Dybala? Sta bene, a disposizione e pronto per giocare. Non abbiamo preso in considerazione ...Infortunati Juve: niente da fare per McKennie! Il texano ancora indisponibile per il problema al ginocchio Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati in casa Juventus alla vigilia del ma ...