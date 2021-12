Alberto Leonardis e la scommessa sulla carta

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Chi è l’mprenditore aquilano che con un gruppo di soci un anno fa ha rilevato quattro giornali dalla Gedi. E ora tenta il rilancio anche della Nuova Sardegna. E se fosse arrivato il momento che i giornali li faccia chi li ama, o quantomeno chi sa come funzionano? Poi, certo, possedere una gazzetta, come una squadra di calcio, serve sempre a conoscere tanta bella gente, entrare in contatto con i politici, farsi rispettare dalle banche, pontificare ai convegni e in televisione. Il problema è non perderci troppi soldi, al netto della messe di contributi pubblici che si prendono tutti gli editori (non quello di Panorama e La Verità, che camminano sulle proprie gambe). Ma forse, semplicemente, il problema del quotidiano dinell’era internettiana non è solo di metterci dentro delle notizie (compito che spetterebbe ai giornalisti), ma anche metterci un po’ di testa e ...