AEW: Chris Jericho ricoverato in ospedale durante il tour dei Fozzy (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo show dei Fozzy, band di Chris Jericho, in programma per venerdì prossimo a Swansea, in Galles, è stato annullato dopo che Jericho è stato ricoverato in ospedale la scorsa notte. Sembra che il ricovero sia dovuto a problemi di salute non legati al COVID-19. La band ha reso pubblico il ricovero con un messaggio: “Chris è stato ricoverato in ospedale per un problema di salute non grave e non correlato al COVID-19. Purtroppo lo show di venerdì a Swansea verrà annullato e i biglietti saranno rimborsati. Avrete degli aggiornamenti sugli show di sabato a Nottingham e domenica a Londra il prima possibile”. Annunci e disdette Il locale che avrebbe dovuto ospitare il concerto dei Fozzy ha anch’esso annunciato il ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo show dei, band di, in programma per venerdì prossimo a Swansea, in Galles, è stato annullato dopo cheè statoinla scorsa notte. Sembra che il ricovero sia dovuto a problemi di salute non legati al COVID-19. La band ha reso pubblico il ricovero con un messaggio: “è statoinper un problema di salute non grave e non correlato al COVID-19. Purtroppo lo show di venerdì a Swansea verrà annullato e i biglietti saranno rimborsati. Avrete degli aggiornamenti sugli show di sabato a Nottingham e domenica a Londra il prima possibile”. Annunci e disdette Il locale che avrebbe dovuto ospitare il concerto deiha anch’esso annunciato il ...

