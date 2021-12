Venom - La furia di Carnage arriva in streaming e in homevideo (Di giovedì 9 dicembre 2021) A soli due mesi dall'uscita al cinema, il film Venom - La furia di Carnage sarà disponibile in streaming senza abbonamento sulle principali piattaforme digitali e in edizioni DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD con tantissimi contenuti speciali insieme a card esclusive da collezionare. A soli due mesi dall'uscita al cinema, dal 16 dicembre, Venom - La furia di Carnage di Andy Serkis sarà disponibile in streaming senza abbonamento sulle principali piattaforme digitali Google Play, Apple TV, Prime Video Store, CHILI, Rakuten TV, TIMVision e SKY Primafila e anche in imperdibili edizioni homevideo nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Oltre a quello digitale, infatti, Venom - La furia di Carnage ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) A soli due mesi dall'uscita al cinema, il film- Ladisarà disponibile insenza abbonamento sulle principali piattaforme digitali e in edizioni DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD con tantissimi contenuti speciali insieme a card esclusive da collezionare. A soli due mesi dall'uscita al cinema, dal 16 dicembre,- Ladidi Andy Serkis sarà disponibile insenza abbonamento sulle principali piattaforme digitali Google Play, Apple TV, Prime Video Store, CHILI, Rakuten TV, TIMVision e SKY Primafila e anche in imperdibili edizioninei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Oltre a quello digitale, infatti,- Ladi...

