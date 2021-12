Variante omicron: contagio vaccinati e tamponi. Le ultime dall’Oms (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Variante omicron ancora sotto i riflettori. Arrivano nuove rassicurazioni da parte dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rispetto a pericolosità ed efficacia dei vaccini. Nel frattempo, però, alcuni studi evidenziano delle criticità non trascurabili rispetto alla diffusione della mutazione del coronavirus. Variante omicron: le ultime rassicurazioni dell’Oms Variante omicron: non ci sono indicazioni sul fatto che la mutazione causi forme più gravi di Covid e non c’è motivo di dubitare che i vaccini funzionino. Questo in poche parole quanto affermato da Michael Ryan, responsabile Emergenze dell’Oms, in una recente intervista rilasciata ad Agence France Presse. Dunque, nulla fa ritenere al momento che i composti anti-Covid ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 9 dicembre 2021) Laancora sotto i riflettori. Arrivano nuove rassicurazioni da parte dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rispetto a pericolosità ed efficacia dei vaccini. Nel frattempo, però, alcuni studi evidenziano delle criticità non trascurabili rispetto alla diffusione della mutazione del coronavirus.: lerassicurazioni dell’Oms: non ci sono indicazioni sul fatto che la mutazione causi forme più gravi di Covid e non c’è motivo di dubitare che i vaccini funzionino. Questo in poche parole quanto affermato da Michael Ryan, responsabile Emergenze dell’Oms, in una recente intervista rilasciata ad Agence France Presse. Dunque, nulla fa ritenere al momento che i composti anti-Covid ...

