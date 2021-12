Usa: Draghi, 'impegno Italia in difesa diritti umani' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Mentre ci sforziamo di rispondere ai bisogni dei nostri cittadini" alle prese con la pandemia, "dobbiamo anche fare tutto il possibile per difendere i valori universali. L'Italia ribadisce il proprio impegno a rafforzare e a tutelare i diritti umani – soprattutto a favore dei più vulnerabili". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al 'Summit for democracy', promosso dagli Stati Uniti, in videoconferenza con Washington. "Abbiamo stabilito dei piani d'azione nazionali per favorire ulteriormente l'uguaglianza di genere e l'inclusione sociale. E per combattere tutte le forme di intolleranza e discriminazione, comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale. Quest'anno l'Italia ha presieduto il G20. Abbiamo promosso un multilateralismo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Mentre ci sforziamo di rispondere ai bisogni dei nostri cittadini" alle prese con la pandemia, "dobbiamo anche fare tutto il possibile per difendere i valori universali. L'ribadisce il proprioa rafforzare e a tutelare i– soprattutto a favore dei più vulnerabili". Così il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo al 'Summit for democracy', promosso dagli Stati Uniti, in videoconferenza con Washington. "Abbiamo stabilito dei piani d'azione nazionali per favorire ulteriormente l'uguaglianza di genere e l'inclusione sociale. E per combattere tutte le forme di intolleranza e discriminazione, comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale. Quest'anno l'ha presieduto il G20. Abbiamo promosso un multilateralismo ...

