Uomini e Donne: Roberta e la scelta inaspettata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Andiamo a vedere che tipo di scelta farà Roberta di Uomini e Donne. Una decisione tutta da scoprire. Siamo alla fine del suo percorso all'interno del programma condotto da Maria De Filippi. In effetti, Roberta Giusti di Uomini e Donne è imminente a una scelta e in tanti credono di sapere che tipo di decisione prenderà la tronista. Lei si dice pronta a fare l'ultimo passo nel programma dedicato alla ricerca di un partner. Intanto, il pubblico si divide fra i due contendenti che potrebbero avere la meglio, Luca Salatino e Samuele Carniani. L'insegna riguardante il programma Uomini e Donne (WebSource)La ragazza romana, classe '99, è una neolaureata in lingue e letterature straniere. Purtroppo, non si ...

