Ultime Notizie Roma del 09-12-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 dicembre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio la redazione in studio Giuliano Ferrini emergenza covid in apertura tu le scarpe dei vaccini per la somministrazione della terza dose non abbiamo difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento sia di moderna sia di Fazer l’ho detto il Sottosegretario saluta Andrea Costa la macchina della campagna vaccinale aggiunto ha dimostrato in questi giorni di essere in grado di somministrare un numero importante di vaccini Proprio l’altro ieri abbiamo superato le 500 mila somministrazioni giornaliere che ci eravamo dati come obiettivo da raggiungere nel primo periodo della campagna vaccinale l’aspetto dei controlli legati al Superdì di impasto continua corsa è difficile complicato soprattutto per quanto riguarda i mezzi di trasporto attraverso le prefetture abbiamo condiviso un piano per cercare di mettere in atto di ...