Tom Holland su Robert Downey Jr: "Ho rubato il suo stile e non me ne vergogno" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tom Holland ha confessato di dover ringraziare Robert Downey Jr, non solo per le lezioni sulla recitazione ma anche per quelle sullo stile: 'Si, lo copio e non me ne vergogno'. Tom Holland, il celebre interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato che per quanto concerne la moda e lo stile, il suo modello è la co-star Robert Downey Jr., l'attore britannico ha confessato di copiare l'interprete di Iron Man per quanto riguarda il look e di non provare nessuna vergogna in proposito. "È un uomo molto elegante, quindi se devi rubare lo stile a qualcuno, rubarlo a lui non è la cosa peggiore che ti possa capitare", ha detto Holland ad AP quando gli è stato chiesto di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tomha confessato di dover ringraziareJr, non solo per le lezioni sulla recitazione ma anche per quelle sullo: 'Si, lo copio e non me ne'. Tom, il celebre interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato che per quanto concerne la moda e lo, il suo modello è la co-starJr., l'attore britannico ha confessato di copiare l'interprete di Iron Man per quanto riguarda il look e di non provare nessuna vergogna in proposito. "È un uomo molto elegante, quindi se devi rubare loa qualcuno, rubarlo a lui non è la cosa peggiore che ti possa capitare", ha dettoad AP quando gli è stato chiesto di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tom Holland su Robert Downey Jr: 'Ho rubato il suo stile e non me ne vergogno' - mavabenecosii : RT @crocinoo: LUNEDÌ BENEDICT CUMBERBATCH TOM HOLLAND E ZENDAYA DA JIMMY KIMMEL NON È UN ESERCITAZIONE - Valerie_Beatles : RT @crocinoo: LUNEDÌ BENEDICT CUMBERBATCH TOM HOLLAND E ZENDAYA DA JIMMY KIMMEL NON È UN ESERCITAZIONE - mengonismadking : RT @crocinoo: LUNEDÌ BENEDICT CUMBERBATCH TOM HOLLAND E ZENDAYA DA JIMMY KIMMEL NON È UN ESERCITAZIONE - BalzanoBeatrice : RT @crocinoo: LUNEDÌ BENEDICT CUMBERBATCH TOM HOLLAND E ZENDAYA DA JIMMY KIMMEL NON È UN ESERCITAZIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Holland Spider - Man, uno studio svela qual è l'attore e il film più amato della saga E per quanto riguarda gli attori? Anche qui, grandi sorprese: il più chiacchierato è ovviamente Tom Holland , ma la ricerca rivela che non è il più amato. La prima piazza spetta infatti a Tobey ...

Tom Holland su Robert Downey Jr: 'Ho rubato il suo stile e non me ne vergogno' Tom Holland , il celebre interprete di Spider - Man nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato che per quanto concerne la moda e lo stile , il suo modello è la co - star Robert Downey Jr. , l'attore ...

Spider-Man, uno studio svela qual è l’attore e il film più amato della saga Spider-Man, uno studio condotto dalla Ebuyer ha rivelato qual è l'attore dell'Uomo Ragno e il film della saga più amato dai fan ...

Tom Holland su Robert Downey Jr: "Ho rubato il suo stile e non me ne vergogno" Tom Holland ha confessato di dover ringraziare Robert Downey Jr, non solo per le lezioni sulla recitazione ma anche per quelle sullo stile: 'Si, lo copio e non me ne vergogno'. Tom Holland, il celebre ...

E per quanto riguarda gli attori? Anche qui, grandi sorprese: il più chiacchierato è ovviamente, ma la ricerca rivela che non è il più amato. La prima piazza spetta infatti a Tobey ..., il celebre interprete di Spider - Man nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato che per quanto concerne la moda e lo stile , il suo modello è la co - star Robert Downey Jr. , l'attore ...Spider-Man, uno studio condotto dalla Ebuyer ha rivelato qual è l'attore dell'Uomo Ragno e il film della saga più amato dai fan ...Tom Holland ha confessato di dover ringraziare Robert Downey Jr, non solo per le lezioni sulla recitazione ma anche per quelle sullo stile: 'Si, lo copio e non me ne vergogno'. Tom Holland, il celebre ...