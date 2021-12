Su Mps parte il timer del Tesoro. Sei mesi per riaprire il cantiere (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sei mesi, da gennaio a giugno del prossimo anno, per riaprire il cantiere Mps, dopo l’affare sfumato con Unicredit. Al Tesoro, azionista di Rocca Salimbeni con il 64%, non si sono persi d’animo dopo la traumatica rottura delle trattative con la banca guidata da Andrea Orcel, che proprio oggi ha presentato alla comunità finanziaria il piano industriale. Al punto, racconta una fonte vicina al dossier, da immaginare di aprire una nuova finestra, nella prima metà del prossimo anno. Obiettivo, gettare le basi per quell’operazione di sistema grazie alla quale coinvolgere istituti quali Banco-Bpm, Bper, Unicredit e perché no, Intesa San Paolo, per rilevare la parte sana, una volta scorporata dalle attività in sofferenza. Come noto, dopo il naufragio della trattativa con l’istituto di piazza Gae Aulenti, il ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sei, da gennaio a giugno del prossimo anno, perilMps, dopo l’affare sfumato con Unicredit. Al, azionista di Rocca Salimbeni con il 64%, non si sono persi d’animo dopo la traumatica rottura delle trattative con la banca guidata da Andrea Orcel, che proprio oggi ha presentato alla comunità finanziaria il piano industriale. Al punto, racconta una fonte vicina al dossier, da immaginare di aprire una nuova finestra, nella prima metà del prossimo anno. Obiettivo, gettare le basi per quell’operazione di sistema grazie alla quale coinvolgere istituti quali Banco-Bpm, Bper, Unicredit e perché no, Intesa San Paolo, per rilevare lasana, una volta scorporata dalle attività in sofferenza. Come noto, dopo il naufragio della trattativa con l’istituto di piazza Gae Aulenti, il ...

