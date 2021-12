Scuolabus si ribalta sulla neve: 2 studenti feriti in Alto Adige (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uno Scuolabus è finito fuori strada a causa della neve . È di due feriti lievi il bilancio di un incidente con uno Scuolabus, avvenuto questa mattina a Prato allo Stelvio in Alto Adige. Ad avere la ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Unoè finito fuori strada a causa della. È di duelievi il bilancio di un incidente con uno, avvenuto questa mattina a Prato allo Stelvio in. Ad avere la ...

