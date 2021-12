Mourinho | «Sono felice per la vittoria | ma i due gol presi sono inaccettabili»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo lain Conference League contro il CSKA Sofia per 3-2, che complice il pareggio del Bodo Glimt con lo Zorya frutta alla Roma il passaggio agli ottavi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore giallorosso, Josè. Il modo migliore in cui potesse andare? Un’iniezione di fiducia per voi? «Non possiamo creare questo tipo di problemi per noi stessi, non è possibile vincere 2-0 dopo 45 minuti con controllo totale e poi perdere palla continuamente nel secondo tempo, con comportamenti naif. Il primo e secondo golper me.perché abbiamo vinto ma è l’unica cosa che mi piace, non è possibile giocare così». Borja Mayoral come lo ha visto? «Una delle poche cose che mi...

Advertising

Tommasolabate : Domani saranno 4214 giorni dall’ultima volta, al Bernabeu. L’ultima notte, stanotte, che sarà insonne. Poi l’Interi… - VoceGiallorossa : ???Mourinho: 'Non possiamo crearci questi problemi da soli. La qualità di @Mayoral_Borja è una delle poche cose che… - TuttoASRoma : POST CSKA-ROMA Mourinho: “Comportamenti naif e inaccettabili i due gol presi, ma sono contento. Mi è piaciuto Borja… - Gazzetta_it : Mourinho non si accontenta: 'I due gol subiti sono inaccettabili' - siamo_la_Roma : ?? Josè #Mourinho durissimo nonostante vittoria e primato del girone ?? 'Presi gol inaccettabili, #Mayoral una dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Sono

...doppia perché la squadra divolerà direttamente agli ottavi senza dover affrontare lo spareggio contro una terza dell'Europa League. E qui i ringraziamenti vanno allo Zorya che in casa...festeggia anche per il pareggio del Bodo che gli spalanca le porte per il primo posto. ... I giallorossipericolosi e ogni azione sembra buona per il raddoppio che arriva prima dell'...Il tecnico giallorosso si presenta ai microfoni di Sky Sport per analizzare la gara contro il CSKA Sofia Il tecnico giallorosso Josè Mourinho, nel post gara, si presenta ai microfoni di Sky Sport per ...Nel finale il CSKA Sofia accorcia le distanze con Catakovic e Wildschut, ma non basta. La squadra di Mourinho scavalca in testa il Bodo Glimt che pareggia contro lo Zorya 1-1 e vola direttamente agli ...