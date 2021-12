Marò | la procura di Roma chiede archiviazione per Latorre e Girone dall’accusa di omicidio dei pescatori indiani | “Elementi insufficienti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladiha chiesto l’per Massimilianoe Salvatore, i due fucilieri di marina accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 dueimbarcati su un peschereccio al largo della costa del Kerala, nell’India sud-occidentale. Con la stessa accusa i militari erano stati arrestati e detenuti in India, rimanendo bloccati nel Paese asiatico per anni (fece ritorno in Italia nel 2015,nel 2016) e dando origine a una lunga controversia internazionale tra i due Stati. Sull’uccisione deiera stata aperta – per competenza – un’indagine a, condotta dal sostitutotore Erminio Amelio.e ...