Manila Nazzaro: il gesto inaspettato a Soleil: "Sempre dalla tua parte" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Manila Nazzaro è entrata a far parte della lunga lista dei Vip, e nutre l'idea di lasciare il Grande Fratello Vip al termine del contratto, che è il 13 dicembre del prossimo anno. I primi a dubitare se restare sono stati Francesca Cipriani e Davide Silvestri, poi Soleil Sorge si è arresa, ed infine Aldo Montano, che saluterà definitivamente i suoi compagni di avventura. "Uscirò al 100%. Ho chiesto il mio smoking nell'ultima puntata di confessione. Questo non è il mio lavoro, ma è già un'esperienza, e finisce bene." Si aggiunge - come già scritto - anche Manila Nazzaro che dichiara: "Non so se ce la posso fare, e se ne vale la pena. Ho i miei figli. Siamo attratti dall'entusiasmo, ma ragazzi, è troppo difficile. Presto ci chiameranno ancora e ancora in confessionale Racconta al ..."

