Leasys - Con I-Share | più rotazione | elettriche e tecnologia keyless

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiavi "fisiche" eliminate grazie alla(come già sulle auto diGO!), un'app intuitiva, o "user friendly" come si dice in gergo, dedicata a chi utilizza le auto a noleggio e un nuovo sito a disposizione dei fleet manager., brand Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia una versione completamente rinnovata di I-, la soluzione di corporate car sharing pensata per semplificare la gestione amministrativa delle flotte aziendali. In più, I-è stato integrato con veicoli elettrici e ibridi. Parola d'ordine: più condivisione. In sostanza si tratta di una evoluzione della piattaforma di corporate car sharing con cui i driver possono condividere lo stesso veicolo aziendale, garantendo l'efficienza operativa e una migliore economia nella gestione della ...