Il ministro Bianchi trova il tempo per andare a una serata del Rotary ma non nella mia classe

Caro ministro Patrizio Bianchi, ho letto che lunedì sera ha trovato il tempo per andare ad una serata organizzata dal "Rotary" della sua città: Ferrara. Immagino che abbia pensato che un incontro con i professionisti e gli imprenditori debba avere una priorità nella sua agenda. Peccato che non l'abbiano dei bambini di una piccola scuola di provincia. Da settembre la sto invitando a donare venti-trenta minuti del suo tempo per collegarsi on line con i miei alunni della pluriclasse di Salvirola, una piccola comunità in provincia di Cremona. Le ho chiesto, attraverso il suo staff, di dedicare un briciolo del suo tempo in occasione dell'inizio dell'anno scolastico ma ha declinato il mio invito: troppi ...

