Hong Kong, vietato ricordare Tiananmen: tre attivisti 'colpevoli' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Colpevoli. Lo sono per un tribunale di Hong Kong tre attivisti per la democrazia, compreso il magnate dell'informazione Jimmy Lai, finiti nel mirino per accuse relative alla veglia dello scorso anno per ricordare i fatti di piazza Tiananmen del 1989. L'iniziativa era stata vietata dalle autorità dell'ex colonia britannica. Insieme a Jimmy Lai ci sono Chow Hang Tung, avvocato e vice presidente dell'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina, disciolta a settembre, e l'attivista ed ex reporter Gwyneth Ho. Jimmy Lai, 74enne fondatore del giornale Apple Daily chiuso in estate, è considerato colpevole di aver istigato altre persone a partecipare a un'iniziativa non autorizzata. Stesse motivazioni per Chow, mentre Ho è colpevole –

