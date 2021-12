Governo, Letta: “Non so se maggioranza avanti dopo Draghi” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ”Diamo il benvenuto su questo palco a Enrico Letta, che ci ha fatto, anche lui, la cortesia di venire a confrontarsi con la platea di Atreju, anche se a dire la verità è un antesignano di questa festa…”. Giorgia Meloni presenta così il segretario del Pd, ospite questa sera ad Atreju 2021. “Leggendo i giornali ho l’impressione di avere il problema di non sembrare troppo in sintonia con Giorgia Meloni perché è partito un film, che è anche interessante ma non è vero” dice Letta riguardo alle indiscrezioni di stampa, smentite, su contatti con Giorgia Meloni in vista del Quirinale. “Io ritengo che il presidente della Repubblica debba essere eletto con una larga maggioranza – sottolinea – che debba essere votato da tutti e non mi sembra che questa sia la caratteristica che contraddistingue l’ipotesi di candidatura di Berlusconi. E’ ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) ”Diamo il benvenuto su questo palco a Enrico, che ci ha fatto, anche lui, la cortesia di venire a confrontarsi con la platea di Atreju, anche se a dire la verità è un antesignano di questa festa…”. Giorgia Meloni presenta così il segretario del Pd, ospite questa sera ad Atreju 2021. “Leggendo i giornali ho l’impressione di avere il problema di non sembrare troppo in sintonia con Giorgia Meloni perché è partito un film, che è anche interessante ma non è vero” diceriguardo alle indiscrezioni di stampa, smentite, su contatti con Giorgia Meloni in vista del Quirinale. “Io ritengo che il presidente della Repubblica debba essere eletto con una larga– sottolinea – che debba essere votato da tutti e non mi sembra che questa sia la caratteristica che contraddistingue l’ipotesi di candidatura di Berlusconi. E’ ...

Agenzia_Ansa : 'E' bene che il presidente venga eletto con una larga maggioranza: sarebbe contradditorio che avesse una maggioranz…

... c'è Letta, lì dove, nel 2018 c'era Steve Bannon a dire 'la rivoluzione sovranista parte qui dall'Italia', ci sono Renzi e Di Maio, che con i populisti fece il 'governo del cambiamento' ma ad Atreju ...

... tanto agognato dal segretario del Pd Enrico Letta , di questo passo, è destinato a tramontare ... tra altro, con i Cinque stelle al governo non c'è mai stato ma che pure adesso che il Conte 2 non c'è ...

