Formula Uno, Hamilton e Verstappen pronti a conquistare il titolo mondiale (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Non posso prevedere quello che succede accanto a me o attorno a me. Io posso solo lavorare e dare il meglio. Abbiamo fatto una rimonta incredibile e nelle ultime gare ci siamo trovati in una situazione incredibile. Ma, ripeto, non possiamo prevedere le cose che non sono sotto il nostro controllo”. Sono le parole in conferenza stampa del 7 volte iridato, Lewis Hamilton, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, dove si deciderà il titolo piloti con il britannico a pari punti con l’olandese della Red Bull, Max Verstappen. “Molti non avrebbero pensato che saremmo arrivato così vicini. Il team ha fatto un gran lavoro e gli sono grato. Mai nessuno è arrivato a 8 titoli, so quanto ho dovuto fare per arrivare fino a qui”, aggiunge Hamilton in conferenza stampa, con al suo fianco il rivale Verstappen che replica: ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Non posso prevedere quello che succede accanto a me o attorno a me. Io posso solo lavorare e dare il meglio. Abbiamo fatto una rimonta incredibile e nelle ultime gare ci siamo trovati in una situazione incredibile. Ma, ripeto, non possiamo prevedere le cose che non sono sotto il nostro controllo”. Sono le parole in conferenza stampa del 7 volte iridato, Lewis, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, dove si deciderà ilpiloti con il britannico a pari punti con l’olandese della Red Bull, Max. “Molti non avrebbero pensato che saremmo arrivato così vicini. Il team ha fatto un gran lavoro e gli sono grato. Mai nessuno è arrivato a 8 titoli, so quanto ho dovuto fare per arrivare fino a qui”, aggiungein conferenza stampa, con al suo fianco il rivaleche replica: ...

