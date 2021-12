FIFA 22 FUT VERSUS: Ice Vs Fire – Ghiaccio contro fuoco! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuovo evento in arrivo su FUT! Come svelato, prima attraverso la consueta schermata di avvio di FUT e poi con un messaggio sui canali social di EA Sports, infatti a partire dalle 19 di venerdì 10 dicembre debutteranno le nuove card “VERSUS” nella modalità FIFA Ultimate Team! Choose your side#FUT VERSUS arrives tomorrow in #FIFA22Players face off against themselves with contrasting 5- boosts. Details https://t.co/Q0EXW4kOCC pic.twitter.com/0PgmSxMr0l— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 9, 2021 La novità di questa promo è rappresentata dal rilascio di una duplice versione per ciascuna dei giocatori che verranno selezionati da EA Sports: una card “Fire” dedicata al fuoco, ed una card “Ice” dedicata al Ghiaccio. Ogni carta oltre ... Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuovo evento in arrivo su FUT! Come svelato, prima attraverso la consueta schermata di avvio di FUT e poi con un messaggio sui canali social di EA Sports, infatti a partire dalle 19 di venerdì 10 dicembre debutteranno le nuove card “” nella modalitàUltimate Team! Choose your side#FUTarrives tomorrow in #22Players face off against themselves with contrasting 5- boosts. Details https://t.co/Q0EXW4kOCC pic.twitter.com/0PgmSxMr0l— EA SPORTS(@EASPORTS) December 9, 2021 La novità di questa promo è rappresentata dal rilascio di una duplice versione per ciascuna dei giocatori che verranno selezionati da EA Sports: una card “” dedicata al fuoco, ed una card “Ice” dedicata al. Ogni carta oltre ...

