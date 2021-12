Embraco, al via i licenziamenti dal 23 gennaio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Tribunale fallimentare di Torino ha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex Embraco. A partire dal 23 gennaio, i 377 addetti andranno in Naspi. Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm, Uglm, annunciando una manifestazione a Roma sotto il Mise il 15 dicembre per far sì che nessuno dei 377 lavoratori venga abbandonato a se stesso. All’iniziativa sono invitati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco Stefano Lo Russo. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Tribunale fallimentare di Torino ha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex. A partire dal 23, i 377 addetti andranno in Naspi. Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm, Uglm, annunciando una manifestazione a Roma sotto il Mise il 15 dicembre per far sì che nessuno dei 377 lavoratori venga abbandonato a se stesso. All’iniziativa sono invitati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco Stefano Lo Russo. L'articolo proviene da Nuova Società.

Ex Embraco, via ai licenziamenti. Calenda ammette: "Mio fallimento" E' il tweet di Carlo Calenda, leader di Azione ed ex ministro dello Sviluppo economico, in merito alla riapertura della procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex Embraco.

Embraco, è tutto finito: via al licenziamento collettivo di quattrocento lavoratori dal 23 gennaio ... nel corso degli ultimi 12 mesi il ministero dello Sviluppo economico non ha mai convocato il tavolo ex Embraco'. Torino, fallisce la Ventures: avrebbe dovuto rilanciare l'ex Embraco e salvare 400 ...

Ex Embraco, dal 23 gennaio via a licenziamenti collettivi Il Tribunale fallimentare di Torino ha comunicato la riapertura della procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori della ex Embraco.

Ex Embraco, i sindacati: “Dal 23 gennaio via a licenziamenti collettivi” Il Tribunale fallimentare di Torino ha comunicato la riapertura della procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori della ex Embraco.

