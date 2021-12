Dl disabilità: ok Camera con 379 Sì, nessun voto contrario (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato il dl disabilità con 379 voti a favore. nessun voto contrario. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - L'aula dellaha approvato il dlcon 379 voti a favore.

Ultime Notizie dalla rete : disabilità Camera La Giornata Parlamentare del 9 dicembre 2021 L'Aula della Camera L' Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 9.30 per esaminare la proposta di legge delega sulla disabilità , diverse proposte di ratifica di trattati internazionali, la ...

Oltre 170 euro al mese per chi ha figli? Assegno unico universale a rischio: ecco perché potrebbe saltare ... tra cui quelle previste per i figli affetti da disabilità e per la situazione lavorativa dei ... Secondo le stime dei tecnici della Commissione Affari sociali della Camera, l'assegno per i figli ...

