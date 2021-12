Cyber | un mondo sotto attacco

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Danni informatici a reti di pubblica utilità così come offensive contro i sistemi digitali di aziende private. La criminalità tecnologica punta a obiettivi sempre più importanti, provocando perdite «globali» per migliaia di miliardi di dollari. In Europa, tra i Paesi più bersagliati c’è l’Italia: con un record di 36 milioni di «eventi malevoli», favoriti dal ricorso allo smart working durante la pandemia. Il 26 ottobre scorso le tessere elettroniche governative per la benzina degli iraniani non funzionavano più. E 4.300 distributori del Paese sono andati in tilt, provocando code di automobilisti inferociti. In contemporanea, sui maxi schermi delle grandi città, le normali inserzioni pubblicitarie sono state sostituite dalla frase ripetuta all’infinito «Khamenei dov’è la mia benzina?». La provocatoria domanda è rivolta al riverito ayatollah e Suprema guida della Repubblica islamica. ...