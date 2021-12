Crisanti ad Accordi&Disaccordi Nove | “La variante Omicron è altamente contagiosa | ma per capirne la portata bisogna aspettare”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “è sicuramente unacon un elevato livello di contagiosità, ma dobbiamoancora due, tre settimane per avere un’idea chiara della suasul nostro sistema sanitario”. Così il professor Andreaospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sututti i mercoledì alle 21.25, a proposito dellasudafricana arrivata in Italia a finembre. “Rimane ancora da stabilire quanto è in grado di infettare le persone vaccinate e dopo quanto tempo, perché chiaramente abbiamo visto che col tempo l’immunità declina – ha detto il microbiologo – e un altro elemento ancora importante da capire è se laè in grado di ...

Advertising

ilfattovideo : Crisanti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La variante Omicron è altamente contagiosa, ma per capirne la portata bisog… - CristinaLivetti : @Walter32099227 Non roviniamoci il fegato. Io sto vedendo 'Accordi e disaccordi',stanno parlando di vaccini con il… - GIGGIONAPOLI : Roberto Speranza, Gianrico Carofiglio e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21.25 su Nove. Co… - Italia_Notizie : Roberto Speranza, Gianrico Carofiglio e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21.25 su Nove. Co… - ilfattovideo : Roberto Speranza, Gianrico Carofiglio e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21.25 su Nove. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Accordi&Disaccordi

Il Fatto Quotidiano

'Il lockdown per i non vaccinati ? Una follia totale'. Così l'epidemiologo Andrea, ospite ad '&Disaccordi' , il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove tutti i mercoledì alle 21.25, ha commentato l'ipotesi, che, invece, il prof. ......si torna sulla stretta attualità politica con la nuova puntata del talk di approfondimento '&... il giornalista e scrittore Alessandro Cecchi Paone e l'epidemiologo Andrea. In studio si ...L’approfondimento politico torna protagonista sul Nove con il talk ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Mercoledì 8 dicembre, come sempre in diretta alle 21.25, gli ospiti son ...La Playlist TVLoft. Fabrizio Pregliasco ha definito 'un'opzione possibile e interessante' sul modello di quanto sta succedendo in Austria. Ma guardi, io non voglio commentare gli aspetti politici e gi ...