Covid Gb | “un milione di casi variante Omicron entro un mese”

Corriere : «In Gran Bretagna ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron entro un mese» - 24emilia : A novembre all'aeroporto di Bologna oltre mezzo milione di passeggeri, ma i livelli pre-Covid sono ancora lontani…

...verso 1mln casi Omicron in 30 giorni "In Gran Bretagna ci potrebbero essere circa undi ... "Si diffonde molto più rapida di ogni altra sequenzavista finora". Ieri sera l'annuncio da ...... ilcontinua ad essere tra gli argomenti più cercati in rete. Ma a differenza dell'anno ... toccando 1e mezzo a luglio, durante le gare olimpiche. Medaglia d'argento per la popolarità ...Campagna vaccinale anti Covid in Italia sempre più celere, tanto che sono cento milioni le vaccinazioni eseguite in poco meno di 12 mesi. In base ai dati diffusi dal Governo fino ad oggi i sieri inocu ...La variante Omicron è destinata a prendere piede velocemente in Europa e a sostituirsi alla Delta. Una previsione arriva intanto dalla Gran ...