Atalanta Villarreal 2-3 LIVE: cinque minuti di recupero e di speranza per la Dea (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022 tra Atalanta e Villarreal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Villarreal si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo F della Champions League 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Villarreal 2-3 MOVIOLA 1‘ Al via il match di Bergamo 3? GOL Villarreal – Incomprensione a centrocampo tra Demiral e De Roon, Parejo intercetta e lancia Danjuma in campo aperto. Fulminato sotto le gambe Musso 5? Hateboer sfonda a destra, cross al centro che Rulli intercetta in uscita 9? OCCASIONE Atalanta – Crosso perfetto di Ilicic, Toloi anticipa tutti di testa ma la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo F della Champions League 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-3 MOVIOLA 1‘ Al via il match di Bergamo 3? GOL– Incomprensione a centrocampo tra Demiral e De Roon, Parejo intercetta e lancia Danjuma in campo aperto. Fulminato sotto le gambe Musso 5? Hateboer sfonda a destra, cross al centro che Rulli intercetta in uscita 9? OCCASIONE– Crosso perfetto di Ilicic, Toloi anticipa tutti di testa ma la ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal Atalanta - Villarreal 2 - 3 LIVE, il risultato in diretta ATALANTA - VILLARREAL 2 - 3 LIVE 3' e 51' Danjuma (V), 42' Capoue (V), 71' Malinovskyi (A), 80' Zapata (A) ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral (46' Djmsiti), Palomino; Hateboer, De Roon (54' ...

Champions League, si recupera Atalanta - Villarreal: il risultato è 2 - 3. LIVE Al Gewiss Stadium è in corso Atalanta - Villarreal, partita rinviata ieri a causa delle nevicata su Bergamo. Per gli uomini di Gasperini c'è in ballo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: devono vincere, ...

