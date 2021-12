Anno 1404 History Edition | riscattabile gratis sull’Ubisoft Store

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Per tutti gli amanti degli strategici,da oggiSiete a corto di giochi strategici da giocare? Siete fortunati perché Ubisoft ha deciso cheper un periodo limitato. Il famoso gioco basato su costruzioni di città, che normalmente costa € 14,99 sullodi Ubisoft, è disponibile gratuitamente fino al 14 dicembre alle 14:00. Ubisoft ha rilasciato laCollection nel giugno 2020. Include quattro capitoli della serie (1602, 1503, 1701 e ...

Il gioco gratuito proposto da Ubisoft in questo periodo è Anno 1404 nella sua versione History Edition . Questa edizione aggiunge all'esperienza base di Anno 1404 anche la sua espansione Venezia, ...Per tutti gli amanti degli strategici, Anno 1404 History Edition è riscattabile da oggi gratis sull'Ubisoft Store.Anno 1800 ha annunciato la sua Stagione 4 e ha svelato che la modalità di gioco, vincitrice dell'UNEP Choice Award, Eden Burning, sarà disponibile gratuitamente il 14 dicembre. Anno 1800 è disponibile ...