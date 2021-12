And Just Like That, la recensione: le cinquantenni favolose di Sex and the City alla riscossa (Di giovedì 9 dicembre 2021) La recensione di And Just Like That... : A quasi 20 anni dalla fine di Sex and the City, torniamo in compagnia di Carrie Bradshaw and co., questa volta per affrontare la vita e New York a 50 anni. Negli anni '90, l'arrivo di Sex and the City non solo fu una pietra miliare nella rappresentazione delle donne sul piccolo schermo, ma liberò finalmente anche il caro vecchio tubo catodico da una serie di non detti, di tabù che solo il cinema poteva spingersi a trattare. A 23 anni da quella piccola grande rivoluzione fatta da 4 donne newyorkesi alla prese con relazioni sentimentali difficili e la continua messa in discussione del loro ruolo nella società, arriva una nuova sfida per Carrie Bradshaw e compagne: ridefinire nuovamente il loro posto in questo nuovo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladi And... : A quasi 20 anni dfine di Sex and the, torniamo in compagnia di Carrie Bradshaw and co., questa volta per affrontare la vita e New York a 50 anni. Negli anni '90, l'arrivo di Sex and thenon solo fu una pietra miliare nella rappresentazione delle donne sul piccolo schermo, ma liberò finalmente anche il caro vecchio tubo catodico da una serie di non detti, di tabù che solo il cinema poteva spingersi a trattare. A 23 anni da quella piccola grande rivoluzione fatta da 4 donne newyorkesiprese con relazioni sentimentali difficili e la continua messa in discussione del loro ruolo nella società, arriva una nuova sfida per Carrie Bradshaw e compagne: ridefinire nuovamente il loro posto in questo nuovo ...

