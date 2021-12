Vaccini in Calabria, la soddisfazione di Occhiuto: '100 mila dosi in 7 giorni' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo ha detto Roberto Occhiuto , presidente della Regione Calabria , in un'intervista a TgCom24 . Salute Coronavirus Roberto Occhiuto Calabria Leggi su citynow (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo ha detto Roberto, presidente della Regione, in un'intervista a TgCom24 . Salute Coronavirus Roberto

Advertising

infoitinterno : Covid, Occhiuto: 'Calabria ha dati da zona gialla ma pressione su ospedali è sostenibile. Buono dato su vaccini' - citynowit : 'La scelta del green pass rafforzato è stata apprezzata e vissuta con grande disponibilità da parte dei calabresi'.… - Czinforma : - wesud_news : Vaccini: Occhiuto, in Calabria 100mila dosi in primi 7 giorni dicembre, 2mila prime dosi al giorno - citynowit : E sui no-vax: 'Il super green pass non è una punizione, è la conseguenza di scelte irrazionali e contro la scienza'?? -