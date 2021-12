Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 08 | 10

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)dailynews radiogiornale buona giornata buona festa dell’Immacolata a tutti voi dalla redazione da parte di Francesco Vitale il segretario generale della CGIL Maurizio Landini conferenza stampa con il segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri Apre uno spiraglio 9 giorni dallo sciopero generale indetto di due sindacati per il 16 dicembre siamo pronti al confronto su tutto ha detto ma ci devono essere i cambiamenti molto forti sulle modalità della mobilitazione Landini spiega che saranno esentati lavoratori del settore sanitario che siamo nel pieno della pandemia grave secondo il segretario che nella discussione nel governo su fisco e l’IRPEF il Presidente del Consiglio sia stato messo in minoranza ma anche raggiunto l’accordo per il privato accordo tra le parti sociali Sul Protocollo nazionale per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato la ...

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Corriere : L'ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all'anno per un po'». Isolati 130 passeggeri del ... - fanpage : Una violenta aggressione ai danni dell'assessore Giovanna Damonte che aveva semplicemente chiesto a una ragazza di…

Eccelle nella comunicazione online, premio nazionale al Comune di Campoformido Aveva bloccato le ruspe per difendere i ... Cambio al vertice di Tpl Fvg, il goriziano Bruno Pascoli è il nuovo presidente Farmaci non autorizzati per curare il Covid, i ... Nelle ultime ore anche denunce nei confronti di persone che non hanno rispettato l'indicazione di restare in casa in quanto positive al Covid. Almeno tre le denunce tra domenica e la giornata di ieri, ... Di seguito le probabili formazioni di Juve-Malmo, con il difensore Azzurro che potrebbe ritornare tra gli 11 titolari dopo due settimane di digiuno.