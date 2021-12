Troia | aumentano i casi di corona virus | rinviate le manifestazioni per l’Immacolata Decisione del sindaco

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: A causa della diffusione dei contagi da COVID 19, in via precauzionale, leper la Festa delin programma al’8 dicembre, sono state. La nuova data verrà decisa, dopo attenta valutazione, solo se la situazione lo permetterà. “La diffusione del contagio da Covid 19, nella nostra comunità, impone particolare precauzione” scrive il, Leonardo Cavalieri, in un post su Facebook con cui comunica la“L’aumento deinon ci permette di abbassare la guardia, e i momenti di festa rappresentano un rischio troppo alto, per questo, con amarezza, siamo stati costretti ad annullare lein programma domani, 8 dicembre, Festa ...

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Troia: A causa della diffusione dei contagi da COVID 19, in via precauzionale, le manifestazioni per la Festa dell'Immacolata in programma a Troia l'8 di ...