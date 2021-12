Terim | “Siamo primi nel girone e vogliamo restarci Massimo rispetto per la Lazio”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fatih, allenatore del Galatasaray, ha parlato così alla vigilia della sfida con ladi Europa League: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra giovane ma promettente – riporta lanoi.it – abbiamo contribuito ad alzare la qualità in Europa League e abbiamo fatto vedere agli appassionati un buon gioco. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere all’altezza di ottimo calcio. Credo che domani senz’altro sarà lo stesso scenario, ci attende una bella gara. Sarà come un match di playoff, uno spareggio. Potevamo essere anche un po’ più tranquilli, contro la Lokomotiv abbiamo mancato tantissime occasioni e abbiamo subito un gol sfortunato. Laè forte, crea molte azioni, è molto brava nelle conclusioni. Riconosciamo la difficoltà della partita, un pareggio giocherà a nostro ...

Sono orgoglioso della mia squadra,primi in classifica e vogliamo mantenere la posizione ' . Queste le parole di Fatihalla vigilia di Lazio - Galatasaray , valida come sesta giornata del ...... che in 13 gare di campionato ha prodotto 20 gol (maa meno di uno a partita in Europa League)... Allenatore: FatihMARSIGLIA (3 - 4 - 3): Pau Lopez; Caleta - Car, Saliba, Luan Peres; ...“Siamo una squadra giovane e promettente, ci attende una bella gara. Sarà una partita difficile, una pareggio giocherà a nostro vantaggio. Loro hanno le qualità dei campioni, dimostreranno di esserlo.Probabili formazioni Lazio Galatasaray: le ultime dai campi e la diretta tv e streaming della gara valida per la fase a gironi di Europa League ...