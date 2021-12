Stankovic allontana la Sampdoria | «Legato alla Stella Rossa»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dejan, allenatore della, ha commentato le voci che lo vorrebbero vicinoIn occasione della conferenza stampa in vista della partita di Europa League di domani, l’allenatore della, Dejan, ha parlato del recente interesse della. Le sue parole.– «Non posso vietare a nessuno di chiedere e di scrivere di me, e questa sarà l’ultima volta che parlerò di questo tipo di speculazioni. È bello sentire che qualcuno ti sta cercando, ma io non sonosolo per il contratto, ma anche per i sentimenti. Ognuno vuole ambire sempre più in alto e raggiungere il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stankovic allontana

Sampdoria News 24

... in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro- Mazzone, il libero è Salvatore ... L'errore al servizio di Salsiancora la Leo Shoes PerkinElmer 12 - 18. La Top Volley va sul 18 -...... in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro- Mazzone, il libero è Salvatore ... L'errore al servizio di Salsiancora la Leo Shoes PerkinElmer 12 - 18. La Top Volley va sul 18 -...In occasione della conferenza stampa in vista della partita di Europa League di domani, l’allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato del recente interesse della Sampdoria. Le sue ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato in conferenza stampa dell’interesse della Sampdoria nei suoi confronti In occasione della c ...