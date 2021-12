Advertising

Luce_news : “Sì, al Colle servirebbe una donna” ma chi sono le candidate? I nomi per rompere un tetto di cristallo ancora intat… -

Ultime Notizie dalla rete : Colle servirebbe

Luce

La Bonino è quella che ci è andata più vicino Il palmares della donna più 'quirinabile' spetta, da almeno 20 anni, alla prima donna data come 'papabile' per il, la radicale Emma Bonino . Il ...... che però potrebbe non sopravvivergli, in caso di ascesa al. La politica si divide fra chi ... se possibile, ancora più complicate, perchéun sostituto forte al governo per non ...Il vicesegretario del Carroccio: "Il centrodestra sarà unito ma servono consensi ampi. E' un Risiko, stiamo posizionando le armate" ...Non vogliamo essere molesti. E neppure ripetitivi. Non pretendiamo di farvi il lavaggio del cervello per convincervi dell’opportunità di avere Silvio ...