Sassuolo, Dionisi: «Un allenatore deve essere credibile. Raspadori e Scamacca vanno aspettati» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato del suo credo calcistico e degli ottimi risultati che sta ottenendo in neroverde Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo credo calcistico e dei risultati che sta ottenendo sulla panchina neroverde alla sua prima stagione in Serie A. COMPITO allenatore – «Un po’ lo penso. A volte abbiamo la presunzione di incidere e determinare il risultato, ma il primo compito è far esprimere al massimo i calciatori. Perché i protagonisti sono loro. Io non credo di fare nulla di speciale, ecco perché non sono geloso dei miei allenamenti». CALCIO – «Sta diventando complicato perché ha tante sfaccettature. È difficile renderlo un gioco semplice. Ma è bellissimo». TESI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’delha parlato del suo credo calcistico e degli ottimi risultati che sta ottenendo in neroverde Alessiodel, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo credo calcistico e dei risultati che sta ottenendo sulla panchina neroverde alla sua prima stagione in Serie A. COMPITO– «Un po’ lo penso. A volte abbiamo la presunzione di incidere e determinare il risultato, ma il primo compito è far esprimere al massimo i calciatori. Perché i protagonisti sono loro. Io non credo di fare nulla di speciale, ecco perché non sono geloso dei miei allenamenti». CALCIO – «Sta diventando complicato perché ha tante sfaccettature. È difficile renderlo un gioco semplice. Ma è bellissimo». TESI ...

